РФС : Контракт Карпина содержит пункт об автоматической пролонгации в случае выхода в стыковые матчи

выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе главного тренера сборной Россиисо своей должности.

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года