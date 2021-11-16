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    РФС : Контракт Карпина содержит пункт об автоматической пролонгации в случае выхода в стыковые матчи

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    Российский футбольный союз выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своей должности.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами.

    «Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

    Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года

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