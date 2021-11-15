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    Манчини: Обыграть Северную Ирландию в гостях нелегко

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением по поводу предстоящего матча команды против Северной Ирландии.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Мы не должны думать о плохом. Мы знаем, что впереди важный матч, мы выйдем на поле с целью победить, зная, что обыграть Северную Ирландию в гостях нелегко.

    Если нам этого добиться не удастся, то у нас будет еще один шанс выйти на ЧМ — весной через стыковые матчи. Но мы хотим добиться цели, на этом и следует сосредоточиться», — приводит слова Манчини TMW.

    Матч Италии с Северной Ирландии пройдет 15 ноября. Италия и Швейцария, набрав по 15 очков, лидируют в отборочной группе С за тур до конца квалификационного турнира.

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