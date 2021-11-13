Олимп-Долгопрудный — Краснодар-2 прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Олимп-Долгопрудный» занимает 14 место с 24 очками, «Краснодар-2» — 16 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Олимп-Долгопрудный» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Олимп-Долгопрудный» — «Краснодар-2».

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