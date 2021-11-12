Италия — Швейцария: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В турнирной таблице «Италия» занимает 1 место с 14 очками, «Швейцария» — 2 место с 14 очками.
Последний матч между собой: «Швейцария» — «Италия» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Италия»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.
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