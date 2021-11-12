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    Италия — Швейцария: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

    Италия — Швейцария: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

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    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Италия» — «Швейцария» в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    В турнирной таблице «Италия» занимает 1 место с 14 очками, «Швейцария» — 2 место с 14 очками.

    Последний матч между собой: «Швейцария» — «Италия» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Италия»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Италия» — «Швейцария».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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