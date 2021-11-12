Дания — Фарерские острова прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Дания» занимает 1 место с 24 очками, «Фарерские острова» — 5 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Дания» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 2.02.
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