«Лацио»
Турнирное положение: после 31-го тура команда Игора Тудора располагается на восьмом месте в таблице Серии А с 46 очками. Она продолжает вести упорную борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.
Последние матчи: в предыдущем матче «Лацио» потерпел в гостях поражение со счетом 0:1 от своего самого принципиального соперника «Ромы» (0:1). Единственный мяч был забит в конце первого тайма. После этого «орлы» перехватили инициативу, но добыть хотя бы очко так и не смогли.
Лацио — Салернитана: коэффициенты букмекеров
Ранее «Лацио» победил на своем поле «Ювентус» со счетом 1:0. Это был первый матч команды под началом Игора Тудора.
Не сыграют: травмированы два ключевых футболиста: вратарь Проведель и вингер Дзакканьи. Под вопросом участие Иммобиле, Романьоли, Ладзари.
Состояние команды: пока «Лацио» привыкает к требованиям нового главного тренера Игора Тудора, команда перешла на схему с тремя центральными защитника, но пока все все происходит со скрипом и не так просто.
«Салернитана»
Турнирное положение: фактически «Салернитана» находится одной ногой в Серии В. Сейчас «Салернитана» имеет всего 15 очков и находится на последнем месте в таблице чемпионата Италии.
Последние матчи: в 31-м туре команда чудесным образом спаслась от поражения в матче с «Сассуоло» (2:2), забив два мяча в конце встречи. Они на счету лидеров Кандревы и Маджоре.
Ранее «Салернитана» в гостях была разгромлена «Болонье» (0:3) и уступила на своем поле «Лечче» (0:1).
Не сыграют: травмирован ведущий форвард Диа, полузащитник Кастаньос, под вопросом выход вратаря Очоа, защитника Фасио.
Состояние команды: весь сезон команду преследует тренерская чехарда, причем постоянно приходят специалисты с разным видением футбола, что отражается на результатах. Сейчас «Салернитану» возглавляет опытный Стефано Колантуоно, который давно ничего путного не демонстрировал.
Статистика для ставок
- В первом круге «Салернитана» дома победила «Лацио» (2:1)
- В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами — «Лацио» выиграл 2:0, а «Салернитана» (1:3)
- «Лацио» входит в число команд с лучшей обороной в чемпионате, у команды пропущенных 35 мячей. «Салернитана» на последнем месте по этому показателю — 64 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1,35, а на «Салернитану» — 9,50. Ничью букмекеры оценивают в 5,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал меньше 2,5 можно взять за 1,72.
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Прогноз: даже с учетом всех потерь «Лацио» на голову выше разбалансированной «Салернитаны». Игор Тудор является грамотным и жестким специалистом, он найдет возможность донести важность этой встречи для своих игроков.
Ставка: победа «Лацио» с форой -1,5 за 1,95.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с разгромом.
Ставка: победа «Лацио» с форой -2,5 за 3,40.