«Байер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Матч пройдет 11 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Байер» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байер»

Путь в плей-офф: «Байер» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе Лиги Европы, где опередил «Карабах», «Мольде» и «Хакен».

В 1/8 финала команда драматично прошла тот же «Карабах». После ничьей на выезде со счетом 2:2 она вырвала победу дома в компенсированное время, уступая 0:2 к 72-й минуте.

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Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги хозяева в очередной раз выиграли. На чужом поле «Фармацевты» обыграли «Унион Берлин» (1:0).

Эта победа продолжила победную серию леверкузенцев в шесть поединков, которые пришлись на чемпионат Германии и Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Телла и Гложек — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: во всех матчах всех турниров текущей кампании (!) «Байер» не проиграл, а если добавить к ним предсезонные игры, то таковых наберется 45 поединков.

Такая форма позволила клубу не только выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка Германии, но и быть в шаге от исторического чемпионства в Бундеслиге.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

«Вест Хэм»

Путь в 1/8 финала: «Вест Хэм» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Фрайбург», «Олимпиакос» и «Бачка-Топола».

В 1/8 финала команда снова встретилась с «Фрайбургом», который прошла не без приключений. После поражения 0:1 на выезде она разгромила соперника со счетом 5:0.

Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги лондонцы одержали победу. На чужом поле они обыграли «Вулверхэмптон» (2:1).

Эта победа прервала безвыигрышную серию «Молотобойцев» в поединках, которые пришлись чемпионат Англии.

Не сыграют: Боуэн и Ареола — травмированы. Дисквалифицирован — Альварес.

Состояние команды: в семи последних поединках во всех турнирах «Вест Хэм» одержал только две победы при двух поражениях и трех ничьих.

Такие результаты позволяют коллективу продолжать выступления в Лиге Европы, а также иметь неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов, от которой отстает на три очка.

Кудус и Пакета — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы, забив четыре мяча.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Байера» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Вест Хэма» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Вест Хэм» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа «Вест Хэма» — в 6.80.

ТМ 2,5 считается менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. При этом только в одном из девяти последних поединков они не забивали.

В четырех из семи последних матчей хозяев также забивали оба соперника, а сами леверкузенцы забивают уже 13-й матч кряду.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07