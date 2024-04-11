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    Медведеву снова не хватит двух сетов для победы над Хачановым?

    Хачанов — Медведев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2024 года

    Хачанов

    Карен, можно сказать, уже выполнил задачу-минимум на этом турнире. В его случае выход в 1/8 финала действительно неплохой результат.

    Во втором раунде россиянин одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:4, 6:3.

    После первого сета Хачанову очень помогла слабая игра соперника на подаче. Благодаря этому он взял на приеме четыре гейма.

    В отличие от Серундоло, Хачанов в решающей партии вообще ничего не отдал на своей подаче. С уверенностью и выносливостью у Карена точно все в порядке.

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    В первом матче он выиграл у британца Кэмерона Норри со счетом 7:5, 7:6.

    Медведев

    Даниил начал грунтовый сезон с уверенной победы над Гаэлем Монфисом — 6:2, 6:4.

    Матч подтвердил, что возрастному французу тяжело играть против такого соперника на покрытии, где надо много бегать.

    Правда, во второй партии Монфис в какой-то момент вел даже с брейком (4:1), но Медведев спокойно отыгрался и довел дело до победы.

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    Кажется, Медведев неплохо подготовился к этой неделе и больше не подпускает к себе слишком близко мысли о том, что ему не нравится играть на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 3.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.37.

    Прогноз: Даниил выиграл пять из шести предыдущих матчей против Карена.

    Предстоящая встреча, скорее всего, подтвердит тенденцию — Хачанову тяжело играть против Медведева.

    Хотя два предыдущих матча между ними получились упорными, мы считаем, что фаворит на этот раз одержит уверенную победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-3,5) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Хачанов — Медведев с коэффициентом 1.88. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на теннис. Медведеву снова не хватит двух сетов для победы над Хачановым?
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