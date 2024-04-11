В рамках 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля пройдет матч «Астон Вилла» — «Лилль». Начало — в 22:00 «Астон Вилла» — Лилль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Путь в плей-офф: В 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» смогла преодолеть сопротивление «Аякса» (0:0 — дома и 4:0 — победа в гостях).

Последние матчи: В минувшем туре английского первенства «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3)

Астон Вилла — Лилль: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.654.105.50Бонус$9500

Не сыграет: В лазарете «Астон Виллы» находятся 6 футболистов. Вот их имена: Буэндия, Дзаньоло, Камара, Конса, Мингс и Рэмзи.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В строй британской команды после травм вернулись Дюран и Диего Карлос. Английский клуб занимает 5 место во внутреннем чемпионате. «Астон Вилла» набрала 60 очков, уступая лидерство «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, заняв 1 место в своей группе. Французский коллектив набрал 14 очков и опередил в таблице «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик».

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала против «Штурма» французский клуб добился крупной победы со счётом 3:0. В составе победителей дублем отметился канадский форвард Хонатан Дэвид, ещё один мяч на свой счёт записал Эдон Жегрова из Косово. Была и результативная ничья (1:1).

Не сыграет: Илич, Мирамон, Мораиш, Умтити, Унас и Фернандеш пропустят игру из-за травм. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» расположился на 4 месте, от лидера — ПСЖ отставание составляет 14 пунктов. В минувшем туре «доги» переиграли «Марсель» (3:1).

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Лилля» состоит из 7 матчей: 4 победы и 3 ничьи

В 2002-м «Астон Вилла» и «Лилль» играли между собой 2 раза

«Лилль» выиграл у «Астон Виллы» (2:0), а также сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа «Лилля» — в 4.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Играют абсолютно две равные по силам команды, ожидаем, что в этой игре всё решит один гол. Есть вероятность, что футболисты «Астон Виллы» и «Лилль» сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды не забьют в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.