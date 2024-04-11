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    Сыграют ли соперники по низам?

    «Астон Вилла» — Лилль. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — Лилль
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    «Лилль» — «Марсель»
    В рамках 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля пройдет матч «Астон Вилла» — «Лилль». Начало — в 22:00 «Астон Вилла» — Лилль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 11 Апреля 2024 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
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  • Лига конференций. 1/4 финала
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    «Астон Вилла»

    Путь в плей-офф: В 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» смогла преодолеть сопротивление «Аякса» (0:0 — дома и 4:0 — победа в гостях).

    Последние матчи: В минувшем туре английского первенства «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3)

    Астон Вилла — Лилль: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграет: В лазарете «Астон Виллы» находятся 6 футболистов. Вот их имена: Буэндия, Дзаньоло, Камара, Конса, Мингс и Рэмзи.

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    Состояние команды: В строй британской команды после травм вернулись Дюран и Диего Карлос. Английский клуб занимает 5 место во внутреннем чемпионате. «Астон Вилла» набрала 60 очков, уступая лидерство «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, заняв 1 место в своей группе. Французский коллектив набрал 14 очков и опередил в таблице «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик».

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  • Вчера

    • Последние матчи: В первом матче 1/8 финала против «Штурма» французский клуб добился крупной победы со счётом 3:0. В составе победителей дублем отметился канадский форвард Хонатан Дэвид, ещё один мяч на свой счёт записал Эдон Жегрова из Косово. Была и результативная ничья (1:1).

    Не сыграет: Илич, Мирамон, Мораиш, Умтити, Унас и Фернандеш пропустят игру из-за травм. Дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» расположился на 4 месте, от лидера — ПСЖ отставание составляет 14 пунктов. В минувшем туре «доги» переиграли «Марсель» (3:1).

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Лилля» состоит из 7 матчей: 4 победы и 3 ничьи

    • В 2002-м «Астон Вилла» и «Лилль» играли между собой 2 раза

    • «Лилль» выиграл у «Астон Виллы» (2:0), а также сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа «Лилля» — в 4.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Играют абсолютно две равные по силам команды, ожидаем, что в этой игре всё решит один гол. Есть вероятность, что футболисты «Астон Виллы» и «Лилль» сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды не забьют в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — Лилль с коэффициентом 2.05. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. Сыграют ли соперники по низам?
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