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    «Ливерпуль» обыграет «Аталанту», «Лилль» не добьется успеха в Бирмингеме

    Экспресс дня 11 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 апреля
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    Юрген Клопп
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Милан» — «Рома»

    Футбол. Лига Европы

    «Милан» с 1 марта выдал фантастическую серию из семи побед кряду. Подопечные Пиоли находятся в прекрасной форме. Удастся ли выиграть восьмой матч подряд?

    Ранее в 1/8 финала россонери прошли «Славию». «Милан» дважды обыграл соперника — 4:2 и 3:1. В домашнем матче с «Ромой» россонери также являются фаворитами.

    Все прогнозы на футбол

    «Рома» в этом месяце провела две встречи. 1 апреля команда в гостях сыграла вничью с «Лечче» (0:0). 6 апреля удалось победить в дерби «Лацио» (1:0).

    На предыдущей стадии Лиги Европы «Рома» разобралась с «Брайтоном». В первой встрече команда де Росси разгромила соперника 4:0. В Англии было поражение 0:1, но римляне по сумме двух встреч прошли в четвертьфинал.

    Ставка: Обе забьют за 1.91.

    «Ливерпуль» — «Аталанта»

    Футбол. Лига Европы

    Команда Юргена Клоппа начала апрель с победы. Дома был обыгран «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Затем последовал сложный выезд на «Олд Траффорд», где вышла ничья 2:2.

    В таблице АПЛ «Ливерпуль» делит первое место с «Арсеналом». В активе обеих команд по 71 очку. Но совсем рядом находится «Манчестер Сити» (70).

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  • 05/04/2024

    • «Аталанта» провалила начало апреля. В двух матчах были зафиксированы два поражения. Ранее команда уступила «Фиорентине» (0:1) и «Кальяри» (1:2).

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    В 1/8 финала «Аталанта» прошла «Спортинг». Сначала в Лиссабоне была зафиксирована ничья 1:1. В ответной встрече команда Алексея Миранчука победила со счетом 2:1.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.45.

    «Астон Вилла» — «Лилль»

    Футбол. Лига конференций

    «Астон Вилла» проводит прекрасный сезон. У клуба даже есть возможность выйти в Лигу чемпионов.

    На данный момент бирмингемцы идут на 5-й строчке в таблице. Набрано 60 очков в 32-х играх.

    В последних 10 встречах у «Астон Виллы» лишь два поражения. Напомним, на предыдущей стадии Лиги конференций английский клуб взял верх над «Аяксом» (0:0, 4:0).

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    «Лилль», как и «Астон Вилла», также борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Сейчас команда располагается на 4-м месте в таблице, записав в актив 49 очков по итогам 28 туров.

    «Лилль» выиграл два последних матча в Лиге 1. «Догам» удалось победить «Ланс» (2:1) и «Марсель» (3:1). В предстоящей гостевой встрече с «Астон Виллой» букмекеры считают фаворитом английский клуб.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.56.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 11 апреля с коэффициентом 4.56. Дата матча: 11.04.2024. Экспресс. «Ливерпуль» обыграет «Аталанту», «Лилль» не добьется успеха в Бирмингеме
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