В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Милан» — «Рома»

Футбол. Лига Европы

«Милан» с 1 марта выдал фантастическую серию из семи побед кряду. Подопечные Пиоли находятся в прекрасной форме. Удастся ли выиграть восьмой матч подряд?

Ранее в 1/8 финала россонери прошли «Славию». «Милан» дважды обыграл соперника — 4:2 и 3:1. В домашнем матче с «Ромой» россонери также являются фаворитами.

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«Рома» в этом месяце провела две встречи. 1 апреля команда в гостях сыграла вничью с «Лечче» (0:0). 6 апреля удалось победить в дерби «Лацио» (1:0).

На предыдущей стадии Лиги Европы «Рома» разобралась с «Брайтоном». В первой встрече команда де Росси разгромила соперника 4:0. В Англии было поражение 0:1, но римляне по сумме двух встреч прошли в четвертьфинал.

Ставка: Обе забьют за 1.91.

«Ливерпуль» — «Аталанта»

Футбол. Лига Европы

Команда Юргена Клоппа начала апрель с победы. Дома был обыгран «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Затем последовал сложный выезд на «Олд Траффорд», где вышла ничья 2:2.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» делит первое место с «Арсеналом». В активе обеих команд по 71 очку. Но совсем рядом находится «Манчестер Сити» (70).

«Аталанта» провалила начало апреля. В двух матчах были зафиксированы два поражения. Ранее команда уступила «Фиорентине» (0:1) и «Кальяри» (1:2).

В 1/8 финала «Аталанта» прошла «Спортинг». Сначала в Лиссабоне была зафиксирована ничья 1:1. В ответной встрече команда Алексея Миранчука победила со счетом 2:1.

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.45.

«Астон Вилла» — «Лилль»

Футбол. Лига конференций

«Астон Вилла» проводит прекрасный сезон. У клуба даже есть возможность выйти в Лигу чемпионов.

На данный момент бирмингемцы идут на 5-й строчке в таблице. Набрано 60 очков в 32-х играх.

В последних 10 встречах у «Астон Виллы» лишь два поражения. Напомним, на предыдущей стадии Лиги конференций английский клуб взял верх над «Аяксом» (0:0, 4:0).

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«Лилль», как и «Астон Вилла», также борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Сейчас команда располагается на 4-м месте в таблице, записав в актив 49 очков по итогам 28 туров.

«Лилль» выиграл два последних матча в Лиге 1. «Догам» удалось победить «Ланс» (2:1) и «Марсель» (3:1). В предстоящей гостевой встрече с «Астон Виллой» букмекеры считают фаворитом английский клуб.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.56.