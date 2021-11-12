12 ноября в девятом туре отбора к ЧМ-2022 в европейской зоне сборная Дании в Копенгагене на стадионе «Паркен» сыграет против команды Фарерских островов. Встреча запланирована на 22:45 по мск. Дания — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Национальная команда Дании великолепно проводит данный отборочный турнир, выиграв все восемь проведенных встреч с общим счетом 27:0 и уже добыла билет в Катар.

К данному поединку «алая гвардия» подходит с 5-матчевой серией из побед. В своей последнем проведенном поединке они дома одолели 1:0 Австрию, а немного ранее разгромили в гостях Молдавию 4:0.

Последний раз датчане уходили с поля поверженными летом этого года, проиграв тогда по итогам овертайма Англии 1:2 в полуфинале чемпионата Европы-2020.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Что касается домашней статистики, то у Дании числится восемь викторий за последние десять матчей при двух поражениях.

Фарерские острова

Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После семи туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Шесть остальных встреч островитяне проиграли с общим счетом 1:15. Среди этих неудач было и фиаско от своего предстоящего противника дома со счетом 0:1. В своей последней игре они в родных стенах уступили Шотландии — 0:1.

В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 16 последних матчей при трех ничьих и 11 проигрышных результатах.

Между собой эти сборные играли пять раз. Все эти матчи выиграли датчане — 4:1, 4:0 дважды 2:0 и раз 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Дании предлагают — 1.04.

На викторию Фарер дают — 62.00, ничья оценена — в 20.00.

В первом круге датчане выиграли скромно, но они имели полное доминирование, создали много голевых моментов и должны быть громить скромного противника. Теперь же фарерцы вряд ли избегут крупного поражения, так в гостях они играют значительно хуже, чем в родных стенах.