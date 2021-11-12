Дания
Национальная команда Дании великолепно проводит данный отборочный турнир, выиграв все восемь проведенных встреч с общим счетом 27:0 и уже добыла билет в Катар.
К данному поединку «алая гвардия» подходит с 5-матчевой серией из побед. В своей последнем проведенном поединке они дома одолели 1:0 Австрию, а немного ранее разгромили в гостях Молдавию 4:0.
Последний раз датчане уходили с поля поверженными летом этого года, проиграв тогда по итогам овертайма Англии 1:2 в полуфинале чемпионата Европы-2020.
Что касается домашней статистики, то у Дании числится восемь викторий за последние десять матчей при двух поражениях.
Фарерские острова
Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После семи туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.
Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1.
Шесть остальных встреч островитяне проиграли с общим счетом 1:15. Среди этих неудач было и фиаско от своего предстоящего противника дома со счетом 0:1. В своей последней игре они в родных стенах уступили Шотландии — 0:1.
В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 16 последних матчей при трех ничьих и 11 проигрышных результатах.
Между собой эти сборные играли пять раз.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Дании предлагают — 1.04.
На викторию Фарер дают — 62.00, ничья оценена — в 20.00.
В первом круге датчане выиграли скромно, но они имели полное доминирование, создали много голевых моментов и должны быть громить скромного противника. Теперь же фарерцы вряд ли избегут крупного поражения, так в гостях они играют значительно хуже, чем в родных стенах.