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    Теперь датчане разгромят фарерцев

    Дания — Фарерские острова. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Фарерские острова
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    Симон Кьер
    12 ноября в девятом туре отбора к ЧМ-2022 в европейской зоне сборная Дании в Копенгагене на стадионе «Паркен» сыграет против команды Фарерских островов. Встреча запланирована на 22:45 по мск. Дания — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дания

    Национальная команда Дании великолепно проводит данный отборочный турнир, выиграв все восемь проведенных встреч с общим счетом 27:0 и уже добыла билет в Катар.

    К данному поединку «алая гвардия» подходит с 5-матчевой серией из побед. В своей последнем проведенном поединке они дома одолели 1:0 Австрию, а немного ранее разгромили в гостях Молдавию 4:0.

    Последний раз датчане уходили с поля поверженными летом этого года, проиграв тогда по итогам овертайма Англии 1:2 в полуфинале чемпионата Европы-2020.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Что касается домашней статистики, то у Дании числится восемь викторий за последние десять матчей при двух поражениях.

    Фарерские острова

    Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле вряд ли сможет занять место выше пятого. После семи туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

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    • Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1.

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    Шесть остальных встреч островитяне проиграли с общим счетом 1:15. Среди этих неудач было и фиаско от своего предстоящего противника дома со счетом 0:1. В своей последней игре они в родных стенах уступили Шотландии — 0:1.

    В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 16 последних матчей при трех ничьих и 11 проигрышных результатах.

    Между собой эти сборные играли пять раз. Все эти матчи выиграли датчане — 4:1, 4:0 дважды 2:0 и раз 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Дании предлагают — 1.04.

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    На викторию Фарер дают — 62.00, ничья оценена — в 20.00.

    В первом круге датчане выиграли скромно, но они имели полное доминирование, создали много голевых моментов и должны быть громить скромного противника. Теперь же фарерцы вряд ли избегут крупного поражения, так в гостях они играют значительно хуже, чем в родных стенах.

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    Дания — Фарерские острова: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Теперь датчане разгромят фарерцев
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