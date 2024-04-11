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    «Локомотив» может подписать нападающего «Црвены Звезды»

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    Московский «Локомотив» после завершения сезона планирует приобрести игрока в линию атаки.

    Жан-Филипп Крассо
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    Жан-Филипп Крассо

    На фоне безрезультативной игры нападающих команды после зимней паузы «Локомотив» вернулся к изучению российского и международного рынка на предмет потенциального трансфера форварда, приобретение которого стоит ожидать в летнее трансферное окно, сообщает «Матч ТВ».

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    • «Локомотив» уже начал прорабатывать новые варианты, а также возобновил контакты по ряду футболистов, которыми интересовался в предыдущие трансферные периоды. В частности, по Жану‑Филиппу Крассо из «Црвены Звезды», сделавшего в этом сезоне в сербской лиге 10 голевых действий (7 голов + 3 передачи) в 22 матчах.

    Transfermarkt оценивает стоимость 26‑летнего Крассо в 5,5 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» будет одним из главных претендентов на нападающего Францди Пьерро из «Маккаби» (Хайфа).

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