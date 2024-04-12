12 апреля в 43-м туре английского Чемпионшипа «Плимут» на своем поле примет «Лестер». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Плимут» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: Этот коллектив ведет борьбу за выживание во второй английской лиге. Сейчас он с 44 очками находится в нижней части таблицы и всего на два пункта опережает зону вылета.

«Плимут» за всю дистанцию отпраздновал 11 викторий, столько же встреч свел вничью и 19 раз уступал, разница мячей составляет 56:65.

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Последние матчи: В минувшем туре «пилигримы» смогли на выезде обыграть безнадежного аутсайдера «Ротерхэм» со счетом 1:0, а до этого они проиграли три поединка кряду, но каждый раз уступая с минимальной разницей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: У «Плимута» всего лишь одна виктория за прошедшие семь встреч первенства. Также в этот период «зеленые» смогли расписать одну мировую и пять игр проиграли. Однако только одно поражение было более чем с разницей в один мяч.

«Лестер»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице Чемпионшипа команда идет первой с 88 очками, но третью строку опережает лишь на два балла.

«Лестер» смог в этом первенстве отпраздновать 28 викторий, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь фиаско. Разница мячей — 79:36.

Последние матчи: «Лисы» вышли победителями из своих двух последних встреч чемпионата, поочередно обыграв на своей территории «Норвич» 3:1 и «Бирмингем» 2:1. До этого же они уступали в двух поединках кряду.

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: В отрезке минувших восьми встреч в рамках Чемпионшипа «Лестер» проиграл аж в половине случаев. Также в этот отрезок времени «синие» расписали еще одну мировую и добились трех выигрышей, два из которых пришлись на два предыдущих матча.

Статистика для ставок

«Плимут» на своем поле проиграл в последних пяти своих поединках

«Лестер» в гостях выиграл три игры из семи предыдущих при трех фиаско

«Лестер» выиграл у «Плимута» в двух из трех минувших очных встреч при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лестера» — 1.51, победа «Плимута» — 5.75, ничья — 4.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.52 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии много указывает на победу «Лестера». Во-первых, «Плимут» ужасно выступает дома в последнее время, а во-вторых, «лисы» очень даже неплохо выступают против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 1.85.

Прогноз: И также ждем, что «Лестер» забьет первым в этой игре и сделает это в первом тайме.

Ставка: «Лестер» забьет первым в этой игре и сделает это в первом тайме за 1.90.