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    Агуэро, возможно, придется завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Как сообщает Catalunya Ràdio, результаты обследований показали, что проблемы с сердцем у Агуэро намного серьезнее, чем изначально предполагалось.

    Врачи предупредили аргентинского футболиста, что ему, возможно, придется завершить карьеру.

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    • Агуэро стало плохо в матче чемпионата Испании против «Алавеса». У 33-летнего форварда случился приступ тахикардии. Позже «Барселона» сообщила, что Агуэро пропустит как минимум три месяца.

    Напомним, Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента.

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