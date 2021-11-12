Агуэро, возможно, придется завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающийи сборной Аргентиныможет завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Как сообщает Catalunya Ràdio, результаты обследований показали, что проблемы с сердцем у Агуэро намного серьезнее, чем изначально предполагалось.

Врачи предупредили аргентинского футболиста, что ему, возможно, придется завершить карьеру.

Агуэро стало плохо в матче чемпионата Испании против «Алавеса». У 33-летнего форварда случился приступ тахикардии. Позже «Барселона» сообщила, что Агуэро пропустит как минимум три месяца.

Напомним, Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента.