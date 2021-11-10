Уткин назвал главную проблему «Краснодара»

Известный блогерсчитает, что «Краснодару» нужно искать замену главному тренеру команды

«Я вижу проблему исключительно в тренере. Посмотрите, как изменился Виктор Гончаренко за последние годы. Раньше он очень конкретно высказывался о проблемах своей команды, а сейчас это просто общие слова.

После каждого проигранного матча можно заметить несколько реплик, в которых он пытается свалить все на игроков. А иногда у него бывают другие реплики, что его команда все делала правильно, но почему-то проиграла. Если вы делаете все правильно, но не можете забить, значит у вас проблемы с контактом с командой.

Мне кажется, Гончаренко пора делать перерыв в карьере. Он еще молодой человек, но работает уже 13 лет. Вообще успешная карьера редко продолжается больше 10-12 лет, потому что она выжигает изнутри», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.