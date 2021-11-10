Киммих заразился коронавирусом и пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Полузащитник сборной Германии и «Баварии»заразился коронавирусом, сообщает Bild.

Киммих не сможет сыграть за сборную в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Лихтенштейна (11 ноября, дома) и Армении (14 ноября, в гостях).

Кроме того, на самоизоляцию были отправлены Серж Гнабри, Никлас Зюле, Джамал Мусиала и Карим Адейеми, которые контактировали с Киммихом.

Киммих — один из тех футболистов «Баварии», которые до сих пор не вакцинировались. Футболист ранее призывал вакцинироваться население Германии, но сам пока отказывается делать прививку, так как хочет больше знать о долгосрочных последствиях.

Напомним, в конце октября, несмотря на полную вакцинацию, коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.