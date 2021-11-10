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    Киммих заразился коронавирусом и пропустит ближайшие матчи сборной Германии

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    Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Йозуа Киммих заразился коронавирусом, сообщает Bild.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Киммих не сможет сыграть за сборную в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Лихтенштейна (11 ноября, дома) и Армении (14 ноября, в гостях).

    Кроме того, на самоизоляцию были отправлены Серж Гнабри, Никлас Зюле, Джамал Мусиала и Карим Адейеми, которые контактировали с Киммихом.

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    • Киммих — один из тех футболистов «Баварии», которые до сих пор не вакцинировались. Футболист ранее призывал вакцинироваться население Германии, но сам пока отказывается делать прививку, так как хочет больше знать о долгосрочных последствиях.

    Напомним, в конце октября, несмотря на полную вакцинацию, коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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