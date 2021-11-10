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    Игнатьев: Шансы россиян и хорватов на выход на ЧМ-2022 напрямую равны

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    Бывший тренер Борис Игнатьев считает, что сборные России и Хорватии имеют равные шансы на выход на чемпионат мира 2022 года с первого места в группе.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Я думаю, что шансы на выход на чемпионат мира [с первого места] равные. Но у нас есть небольшое преимущество: мы обыгрываем киприотов, они — мальтийцев, и нам можно сыграть вничью.

    Это далеко не та команда, которая была на чемпионате мира — 2018 (хорваты дошли до финала, где уступили французам со счетом 2:4 — прим. ред.), многие футболисты перешли рубеж молодости и юности, потеряли свою стать, некое умение. Игровой тонус далеко не тот, при этом ничейный результат нас вполне устроит.

    Что касается матча со сборной Хорватии, то здесь сложнее, это другая команда и другой уровень. Понятно, что это команда, сотканная из мастеров, которые играют на самом высоком уровне в лучших европейских командах.

    Когда играешь дома и прекрасно понимаешь, что между нами будет решаться, кто выйдет на чемпионат мира, появляются ощутимые сложности. Но при этом нужно пробовать, делать все возможное, чтобы добиться любого результата, кроме поражения», — сказал Игнатьев ТАСС.

    После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).

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