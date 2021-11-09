Хави установил в «Барселоне» нововведения

Новый главный тренер «Барселоны»установил ряд нововведений, которые касаются футболистов, сообщает AS.

По информации издания, футболисты теперь обязаны приезжать на тренировку за полтора часа до ее начала, чтобы успеть позавтракать и выполнить индивидуальную работу.

Питание на клубной базе будет проходить под присмотром диетологов.

Кроме того, Хави вернул систему штрафов за нарушения, которая была отменена после того, как клуб покинул Луис Энрике.

Игроки не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до игры. Эта мера введена для того, чтобы игроки подходили к игре в оптимальном физическом состоянии.

Еще одно требование нового наставника: футболисты не должны подвергать свое тело риску, то есть заниматься серфингом или ездить на электровелосипеде.