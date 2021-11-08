Хави приятно, что его сравнивают с Гвардиолой

Главный тренер «Барселоны»отреагировал на то, что его сравнивают с Хосепом Гвардиолой.

«Если меня сравнивают с Гвардиолой, это очень приятно, потому что он был для меня ориентиром будучи как игроком, так и тренером. Я считаю его лучшим тренером в мире. А вы сравниваете меня с ним.

Конечно, я принимаю давление, ведь нахожусь в лучшем клубе мира. Мы должны быть требовательны к нашим игрокам. Результаты покажут, действуем ли мы правильно или нет, но я рад, что вы сравниваете меня с Пепом. От моей работы много ожиданий, и это здорово, нам нужно много работать, чтобы выиграть много трофеев», — цитирует Хави AS.

Напомним, что контракт с «каталонцами» Хави подписал на 3 сезона.