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    Хави приятно, что его сравнивают с Гвардиолой

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    Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на то, что его сравнивают с Хосепом Гвардиолой.

    Хави
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    Хави

    «Если меня сравнивают с Гвардиолой, это очень приятно, потому что он был для меня ориентиром будучи как игроком, так и тренером. Я считаю его лучшим тренером в мире. А вы сравниваете меня с ним.

    Конечно, я принимаю давление, ведь нахожусь в лучшем клубе мира. Мы должны быть требовательны к нашим игрокам. Результаты покажут, действуем ли мы правильно или нет, но я рад, что вы сравниваете меня с Пепом. От моей работы много ожиданий, и это здорово, нам нужно много работать, чтобы выиграть много трофеев», — цитирует Хави AS.

    Напомним, что контракт с «каталонцами» Хави подписал на 3 сезона.

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