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    Баринов: Готов стать капитаном сборной России

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    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящих матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Готовимся к национальной команде. Надеюсь, хватит сил.

    В первую очередь у нас Кипр, а потом уже Хорватия. Главный тренер решит, кто будет играть, а кто отдыхать. Мы едем за 6 очками. Ничья нас не устроит.

    Готов ли забрать капитанскую повязку в сборной? Если тренер примет такое решение, то я готов.

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    • Зачем что-то менять, когда в сборной сейчас хорошая атмосфера. И каждый игрок чувствует в себе роль капитана. Нет никакого повода, чтобы менять систему. Вы все вопросы о сборной задаете о повязке. Вы же сами понимаете, что так каждый игрок чувствует себя ответственнее. Потому что каждый — капитан», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

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