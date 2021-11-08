Баринов: Готов стать капитаном сборной России

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящих матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

«Готовимся к национальной команде. Надеюсь, хватит сил.

В первую очередь у нас Кипр, а потом уже Хорватия. Главный тренер решит, кто будет играть, а кто отдыхать. Мы едем за 6 очками. Ничья нас не устроит.

Готов ли забрать капитанскую повязку в сборной? Если тренер примет такое решение, то я готов.

Зачем что-то менять, когда в сборной сейчас хорошая атмосфера. И каждый игрок чувствует в себе роль капитана. Нет никакого повода, чтобы менять систему. Вы все вопросы о сборной задаете о повязке. Вы же сами понимаете, что так каждый игрок чувствует себя ответственнее. Потому что каждый — капитан», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).