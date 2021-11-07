Кёльн — Унион прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Унион» — «Кёльн» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Кёльн»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кёльн — Унион.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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