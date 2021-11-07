Кёльн — Унион прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Унион» — «Кёльн» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Кёльн»).
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