В воскресенье, 7 ноября, в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет берлинский «Унион». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Кельн» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

По итогам десяти проведенных матчей первой немецкой Бундеслиги «Кельн» с 13 очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице, но опасную зону опережает всего лишь на четыре очка.

В минувшем туре первенства «козлы» потерпели выездное фиаско от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. Тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч, где было два поражения.

Перед этим коллектив не проигрывал в пяти подряд встречах, дважды победив и три раза сыграв вничью. Он уступил лишь в третий раз за 11 последних матчей в Бундеслиге и все они были гостевыми.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных же стенах в текущем чемпионате Германии «Кельн» еще не знал горечи поражений, трижды победив при двух мировых исходах.

«Унион» Берлин

С 16 зачетными пунктами «Унион» расположился на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Германии, но из-за высокой плотности в случае потери очков может существенно опуститься вниз.

Несколько дней назад берлинцы проиграли на своем поле «Фейеноорду» 1:2 в Кубке конференций, где у них мало шансов на выход в плей-офф. А в последней игре внутреннего первенства они были дома разгромлены 2:5 «Баварией».

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Перед этим «железные» в рамках Бундеслиги имели 4-матчевую серию без поражений, которую начали тремя подряд выигрышами, а закончили мировой со «Штутгартом» 1:1 в гостях.

Вне родных стен в текущем чемпионате Германии «Унион» по разу побеждал и терпел фиаско, а также две игры закончил вничью.

В прошлом сезоне «Унион» дважды одолел «Кельн» с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставка на «Кельн» — «Унион» Берлин

В предстоящем матче фаворитом букмекеры считают хозяев: победа «Кельна» — 2.08, победа «Униона» — 3.57, ничья — 3.78.

Обе команды довольно-таки результативно играют в этом сезоне, да и в очных сражениях зачастую огорчают друг друга. Поэтому от этой встречи вполне можно ждать верхов.