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    Сражение выйдет результативным

    «Кельн» — «Унион» Берлин. Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Германии, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Унион» Берлин
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    Эльес Схири
    В воскресенье, 7 ноября, в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет берлинский «Унион». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Кельн» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Ноября 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 19:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Кельн»

    По итогам десяти проведенных матчей первой немецкой Бундеслиги «Кельн» с 13 очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице, но опасную зону опережает всего лишь на четыре очка.

    В минувшем туре первенства «козлы» потерпели выездное фиаско от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. Тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч, где было два поражения.

    Перед этим коллектив не проигрывал в пяти подряд встречах, дважды победив и три раза сыграв вничью. Он уступил лишь в третий раз за 11 последних матчей в Бундеслиге и все они были гостевыми.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В родных же стенах в текущем чемпионате Германии «Кельн» еще не знал горечи поражений, трижды победив при двух мировых исходах.

    «Унион» Берлин

    С 16 зачетными пунктами «Унион» расположился на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Германии, но из-за высокой плотности в случае потери очков может существенно опуститься вниз.

    Несколько дней назад берлинцы проиграли на своем поле «Фейеноорду» 1:2 в Кубке конференций, где у них мало шансов на выход в плей-офф. А в последней игре внутреннего первенства они были дома разгромлены 2:5 «Баварией».

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    Перед этим «железные» в рамках Бундеслиги имели 4-матчевую серию без поражений, которую начали тремя подряд выигрышами, а закончили мировой со «Штутгартом» 1:1 в гостях.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Германии «Унион» по разу побеждал и терпел фиаско, а также две игры закончил вничью.

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    В прошлом сезоне «Унион» дважды одолел «Кельн» с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Кельн» — «Унион» Берлин

    В предстоящем матче фаворитом букмекеры считают хозяев: победа «Кельна» — 2.08, победа «Униона» — 3.57, ничья — 3.78.

    Обе команды довольно-таки результативно играют в этом сезоне, да и в очных сражениях зачастую огорчают друг друга. Поэтому от этой встречи вполне можно ждать верхов.

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    «Кельн» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Сражение выйдет результативным
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