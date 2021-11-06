Мостовой заявил о желании стать тренером

Бывший игрок «Сельты» и «Спартака»рассказал о желании стать тренером.

«Меня привлекает идея заняться тренерской работой, я всегда хотел этим заниматься. Но для многих — я очень неудобный человек.

Я же был хорошим игроком, у меня есть характер. Не всем хочется работать рядом с таким человеком.

Хочу быть тренером, но меня никто не зовет. В России многие работают в футболе и не имеют подходящей лицензии. Я не понимаю, как это возможно», — цитирует Мостового AS.

Напомним, что Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. В последнее время он все чаще появляется на телевидении в качестве футбольного эксперта.