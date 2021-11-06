Мостовой заявил о желании стать тренером

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Меня привлекает идея заняться тренерской работой, я всегда хотел этим заниматься. Но для многих — я очень неудобный человек.
Я же был хорошим игроком, у меня есть характер. Не всем хочется работать рядом с таким человеком.
Хочу быть тренером, но меня никто не зовет. В России многие работают в футболе и не имеют подходящей лицензии. Я не понимаю, как это возможно», — цитирует Мостового AS.
Напомним, что Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. В последнее время он все чаще появляется на телевидении в качестве футбольного эксперта.