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    Мостовой заявил о желании стать тренером

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    Бывший игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о желании стать тренером.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Меня привлекает идея заняться тренерской работой, я всегда хотел этим заниматься. Но для многих — я очень неудобный человек.

    Я же был хорошим игроком, у меня есть характер. Не всем хочется работать рядом с таким человеком.

    Хочу быть тренером, но меня никто не зовет. В России многие работают в футболе и не имеют подходящей лицензии. Я не понимаю, как это возможно», — цитирует Мостового AS.

    Напомним, что Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. В последнее время он все чаще появляется на телевидении в качестве футбольного эксперта.

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