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    Де Дзерби: Футбол зависит от эпизодов

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    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в Лиге чемпионов.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Да, сегодня мы очень хорошо сыграли. Но и против "Интера" мы играли очень хорошо, и в первом тайме с "Реалом". Футбол зависит от эпизодов: в Киеве мы пропустили автогол, второй мяч — наша ошибка после аута. С "Шерифом" мы пропустили два очень глупых гола, потеряв мяч в ключевой позиции, откуда соперник провел контратаки. В целом мы уже провели хорошие матчи в Лиге чемпионов.

    Сейчас у нас есть три ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах выступать лучше в Лиге чемпионов. Сначала необходимо победить в чемпионате Украины, потому что в прошлом сезоне "Шахтер" не стал чемпионом — закончил на втором месте. Во-вторых, важен прогресс наших молодых футболистов, таких как Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернанду, Маркос Антониу, Витау, Трубин и остальные. И третье — трансферы, особенно на тех позициях, где нам нужны скорость и техника, чего в этот момент не хватает.

    В первую очередь ждем результата матча "Шериф" — "Интер", а потом посмотрим. Мы и сюда приехали побеждать. Остается еще два поединка — в них тоже будем стараться победить. Никто не ожидал, что мы проиграем "Шерифу", но особенно никто не ожидал, что "Шериф" победит здесь, в Мадриде. Сейчас у них шесть очков. Но если мы выиграем два матча, у нас будет семь. Мы должны стараться и на это работать. Чтобы играть в Лиге чемпионов как лидеры, нужно добавить три момента, о которых я сказал выше», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

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