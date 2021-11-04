Анчелотти: Порой это даже хорошо, что болельщики «Реала» будят нас своим свистом

Главный тренер «Реала»прокомментировал результат матча четвертого тура с донецким(2:1).

«Мы хорошо начинали каждый из таймов, но, возможно, недостаточно агрессивно. Мы контролировали игру, не создавая опасности.

В первом тайме они хотели посылать мяч за наши спины и так забили свой единственный гол, поэтому мы решили защищаться нижним блоком во второй половине.

Винисиус в отличной форме. Его великолепный перехват сыграл важную роль в первом голе, а в эпизоде со вторым голом он исключительно сыграл с Каземиро и Бензема. Он поймал свою игру и буквально сияет уверенностью.

Я могу понять, почему болельщики были недовольны сегодня. Порой это даже хорошо, что они будят нас своим свистом», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Сливочные» возглавили группу D, набрав девять очков, команда из Донецка осталась на последнем месте с одним очком.

В следующем туре 24 ноября «Шахтер» сыграет на выезде против «Интера», а «Реал» — в гостях с «Шерифом».