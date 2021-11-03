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    Блэкпул — Сток Сити прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

    Блэкпул — Сток Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сток Сити
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Блэкпул» — «Сток Сити» в английском Чемпионшипе.

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    В турнирной таблице «Блэкпул» занимает 6 место с 24 очками, «Сток Сити» — 12 место с 22 очками.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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