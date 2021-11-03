Блэкпул — Сток Сити прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Блэкпул» занимает 6 место с 24 очками, «Сток Сити» — 12 место с 22 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкпул» — «Сток Сити».

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