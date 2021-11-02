Источник: Конте возглавил «Тоттенхэм»

, который накануне уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту, договорился с, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт с наставником будет подписан уже сегодня, 2 ноября.

Отмечается, что Конте запрашивает трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год. При этом, итальянский специалист требует гарантии того, что будут обеспечены важные трансферы зимой, во время которых надо будет подписать трех-четырех игроков.

Напомним, Конте ранее уже работал в АПЛ. С 2016 по 2018 год он возглавлял «Челси», с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.