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    Источник: Конте возглавил «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм», который накануне уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту, договорился с Антонио Конте, утверждает журналист Фабрицио Романо.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    По данным источника, контракт с наставником будет подписан уже сегодня, 2 ноября.

    Отмечается, что Конте запрашивает трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год. При этом, итальянский специалист требует гарантии того, что будут обеспечены важные трансферы зимой, во время которых надо будет подписать трех-четырех игроков.

    Напомним, Конте ранее уже работал в АПЛ. С 2016 по 2018 год он возглавлял «Челси», с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

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