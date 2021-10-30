СЭ: «Спартак» не планирует увольнять Виторию как минимум до зимней паузы в РПЛ

Московскийне планирует увольнять главного тренерав ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс»

По данным издания, португалец точно доработает до зимней паузы в РПЛ, которая начнется в середине декабря.

До нее остается провести пять матчей чемпионата — с «Локо», «Краснодаром», «Уфой», «Ахматом» и «Сочи» — и три игры в группе Лиги Европы — с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

Если команда поднимется в таблице или хотя бы продемонстрирует намеки на прогресс, Витория получит шанс провести сборы в январе-феврале и потом после возобновления сезона доказать, что все делает верно.

Если же не поднимется и не продемонстрирует, то он будет уволен. Поиски сменщика ведутся за рубежом теневым спортивным директором москвичей.