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    СЭ: «Спартак» не планирует увольнять Виторию как минимум до зимней паузы в РПЛ

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    Московский «Спартак» не планирует увольнять главного тренера Руя Виторию в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс»/

    Руй Витория
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    Руй Витория

    По данным издания, португалец точно доработает до зимней паузы в РПЛ, которая начнется в середине декабря.

    До нее остается провести пять матчей чемпионата — с «Локо», «Краснодаром», «Уфой», «Ахматом» и «Сочи» — и три игры в группе Лиги Европы — с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

    Если команда поднимется в таблице или хотя бы продемонстрирует намеки на прогресс, Витория получит шанс провести сборы в январе-феврале и потом после возобновления сезона доказать, что все делает верно.

    Если же не поднимется и не продемонстрирует, то он будет уволен. Поиски сменщика ведутся за рубежом теневым спортивным директором москвичей.

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