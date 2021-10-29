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    «Интер» готов продать Эриксена

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    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить команду, утверждает Football Italia.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    По информации источника, миланцы готовы продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.

    Напомним, летом датчанин пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме.

    Эриксен перешел в «Интер» в начале 2020 года из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел за «Интер» 60 матчей и забил восемь голов.

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