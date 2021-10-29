«Интер» готов продать Эриксена

Полузащитникможет сменить команду, утверждает Football Italia.

По информации источника, миланцы готовы продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.

Напомним, летом датчанин пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме.

Эриксен перешел в «Интер» в начале 2020 года из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел за «Интер» 60 матчей и забил восемь голов.