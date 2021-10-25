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    Колосков: Оставьте Федуна в покое. Проблема не в нем

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о причинах поражения «Спартака» от «Зенита» (1:7) в 12-м туре Премьер-лиги.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «К сегодняшнему позору "Спартак" шел очень и очень давно. Этот результат возник не с небес. Виноваты не какие-то темные силы. Как игроки тренируются и готовятся — так и играют.

    У команды нет баланса между атакующими и защитными действиями. Тренер и игроки абсолютно не понимают, что это такое. Более того, у них нет вообще никакой воли.

    Здесь бился и сражался один Джикия. А где остальные игроки? Чего они в носу ковыряли? У всей команды полная апатия и непонимание игры. Судя по всему, они вообще не готовились к этому матчу. Проиграли сегодня по всем статьям.

    Оставьте Федуна в покое. Дело не в нем. Он опосредованно отвечает за все это безобразие, которое творится в клубе. Единственное, что мне не нравится — его политика, что тренер — 15% успеха. Именно это и выливается в такой результат.

    Надо исходить из другого. Работа тренера — 100% успеха, а все остальное — гарнир, который сопутствует достижению результата.

    В "Спартаке" квалифицированные игроки, 90% из которых играют за свои национальные сборные. Из них надо слепить боеспособную, действующую команду.

    Витория должен уйти сам. Видит же, что у него ничего не получается. Он не управляет командой и не знает, что делать. Это совершенно очевидно. Игроки не понимают, как страховаться. Все голы однотипные.

    Где тренер-то? Скажи игрокам, как делать и что. А он в очередной раз не справился со своей задачей», — сказал Колосков Sport24.

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