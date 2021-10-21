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    Орлов: У Дзюбы уже нет скорости. «Зениту» надо искать нового нападающего зимой

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    Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, выразив мнение о том, что футболисту нужно искать замену.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «В этом сезоне Дзюба ещё поможет "Зениту", но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артёма скорости уже не те. У Дзюбы старая слава.

    Помните, тренер Словении перед матчем сказал: "Как хорошо, что в составе россиян нет Дзюбы. Мы так его боялись"? Его бэкграунд ещё напоминает о себе, но только в печати и разговорах.

    А на футбольном поле — увы, не получилось. Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

    Напомним, ранее форвард подвергся критике за свою игру в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

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