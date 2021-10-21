Карабах — Кайрат: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

В турнирной таблице «Карабах» занимает 1 место с 4 очками, «Кайрат» — 3 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Карабах»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Карабах» — «Кайрат». Коэффициент ставки — 2.15.

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