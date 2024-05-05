Тренер «Интера» подтвердил подписание нападающего «Порту»

Главный тренер миланского «Интера»подтвердил, что летом состав команды пополнит нападающий «Порту»

Тареми перейдет в «Интер» в статусе свободного агента. Контракт иранца с «Порту» рассчитан до июня 2024 года.

«Да, это правда, что мы подписали Тареми. Это очень важный игрок, мы рады, что он будет играть за нашу команду», — приводит слова Индзаги журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Тареми в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Португалии 21 матч, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить 13 млн фунтов за защитника «Манчестер Юнайтед».