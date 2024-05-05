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    Тренер «Интера» подтвердил подписание нападающего «Порту»

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    Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подтвердил, что летом состав команды пополнит нападающий «Порту» Мехди Тареми.

    Мехди Тареми
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    Мехди Тареми

    Тареми перейдет в «Интер» в статусе свободного агента. Контракт иранца с «Порту» рассчитан до июня 2024 года.

    «Да, это правда, что мы подписали Тареми. Это очень важный игрок, мы рады, что он будет играть за нашу команду», — приводит слова Индзаги журналист Фабрицио Романо.

    Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Тареми в 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Португалии 21 матч, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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