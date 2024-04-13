«Интер» готов заплатить 13 млн фунтов за защитника «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

Источник уточняет, что итальянский клуб готов заплатить за Эрона 13 миллионов фунтов.

«МЮ» приобрел Уан-Биссаку летом 2019 года у «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает Уан-Биссаку в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 15 матчей и сделал две результативные передачи.