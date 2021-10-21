«Карабах» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Карабах» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть четыре очка. Последний успех в матче с «Омонией» (1:4) получился очень ярким.

В последнем матче своего чемпионата «Карабах» также выиграл. На выезде команда Гурбана Гурбанова сумела одолеть «Сабах» (1:2).

Вновь в составе команды отличились признанные лидеры Абделла Зубир и Филип Озобич. А вот в Лиге конференций два мяча в активе у бразильца Кади.

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Наверняка команда Гурбанова сыграет активно в атаке. Шансы свои «Карабах» реализовывать умеет, к тому же радует серия из трех побед к ряду.

«Кайрат»

Алмаатинцам старт в еврокубках не удался. Лишь один набранный пункт в двух матчах явно дисгармонирует с задачей попасть в дуэт лидеров своего квартета.

Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате. Чемпионские полномочия сложены, и сезон в Казахстане «Кайрат» банально доигрывает.

Вот и в минувшем туре чемпионата «Кайрат» смотрелся не лучшим образом даже на фоне «Актобе». Правда, алмаатинцы все равно сумели победить (2:1).

На одном Артуре Шушеначеве вытащить атаку команды крайне сложно. К тому же неудачи в чемпионате и еврокубках только добавляют негатива.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.68, на ничью за 3.72, а на «Кайрат» — за 5.25.

«Карабах» обладает приличной линией атаки , способной сделать результат.

«Кайрат» наверняка сыграет вторым номером, и свой шанс наверняка получат.

Обе команды прилично смотрятся в атаке, и наверняка сумеют реализовать хотя по одному моменту. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.