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    «Карабах» с «Кайратом» огорчат друг друга?

    «Карабах» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Кайрат»
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    Гурбан Гурбанов
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Карабах» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть четыре очка. Последний успех в матче с «Омонией» (1:4) получился очень ярким.

    В последнем матче своего чемпионата «Карабах» также выиграл. На выезде команда Гурбана Гурбанова сумела одолеть «Сабах» (1:2).

    Вновь в составе команды отличились признанные лидеры Абделла Зубир и Филип Озобич. А вот в Лиге конференций два мяча в активе у бразильца Кади.

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    Наверняка команда Гурбанова сыграет активно в атаке. Шансы свои «Карабах» реализовывать умеет, к тому же радует серия из трех побед к ряду.

    «Кайрат»

    Алмаатинцам старт в еврокубках не удался. Лишь один набранный пункт в двух матчах явно дисгармонирует с задачей попасть в дуэт лидеров своего квартета.

    Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате. Чемпионские полномочия сложены, и сезон в Казахстане «Кайрат» банально доигрывает.

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    • Вот и в минувшем туре чемпионата «Кайрат» смотрелся не лучшим образом даже на фоне «Актобе». Правда, алмаатинцы все равно сумели победить (2:1).

    На одном Артуре Шушеначеве вытащить атаку команды крайне сложно. К тому же неудачи в чемпионате и еврокубках только добавляют негатива.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.68, на ничью за 3.72, а на «Кайрат» — за 5.25.

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    «Карабах» обладает приличной линией атаки, способной сделать результат.

    «Кайрат» наверняка сыграет вторым номером, и свой шанс наверняка получат.

    Обе команды прилично смотрятся в атаке, и наверняка сумеют реализовать хотя по одному моменту. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.

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    «Карабах» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» с «Кайратом» огорчат друг друга?
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