Пике прокомментировал победу над «Динамо»

Защитник «Барселоны»прокомментировал минимальную победу над «Динамо» (1:0) в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед "классико". Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить "Реал". Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с "Бенфикой" за выход из группы», — цитирует Пике пресс-служба УЕФА.

«Барселона» одержала первую победу в Лиге чемпионов и заняла третье место. Следующую игру команда проведет с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.