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    Пике прокомментировал победу над «Динамо»

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал минимальную победу над «Динамо» (1:0) в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед "классико". Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить "Реал". Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с "Бенфикой" за выход из группы», — цитирует Пике пресс-служба УЕФА.

    «Барселона» одержала первую победу в Лиге чемпионов и заняла третье место. Следующую игру команда проведет с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

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