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    Бензема и Винисиус — в атаке «Реала» на матч с «Шахтером»

    «Шахтер» — «Реал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Шахтера» и «Реала» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Встреча группы D пройдет в Киеве и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Шахтер»: Трубин, Алан Патрик, Додо, Исмаили, Кривцов, Майкон, Марлон, Педриньо, Соломон, Тете, Фернандо.

    «Реал»: Куртуа, Винисиус, Алаба, Бензема, Каземиро, Кроос, Лукас Васкес, Менди, Милитао, Модрич, Родриго.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.75, на успех «Шахтера» — 5.05, на ничью — 4.08. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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