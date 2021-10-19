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    Семак: Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход, которая очень здорово действует в обороне, контратакует и, самое важное, добивается хорошего результата.

    Будем готовиться, чтобы сыграть как можно лучше и заработать очки.

    Структурно установка на матч не будет отличаться, но какие-то акценты, которые делает тренерский штаб на том или ином аспекте, будут меняться.

    Это тот матч, когда мотивационная составляющая присутствует по умолчанию. Нужно больше смотреть по структуре и говорить на установке по спортивным и игровым аспектам.

    Что касается игры "Ювентуса", то это машина по достижению нужного результата на данном этапе.

    Команда предельно агрессивно и внимательно играет в обороне, при этом очень здорово контратакует, проводит хорошие атаки, когда это нужно. Всё сейчас выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры.

    Что касается выделения каких-либо игроков, то в атаке очень нравится уже давно Мората, в защите душа команды и характер — Бонуччи и Кьеллини.

    Что касается Деяна Ловрена, его игры и вообще ситуации, никаких проблем нет. Что касается индивидуальных каких-то качеств или уровня того или иного футболиста, то на протяжении сезона кто-то играет лучше, кто-то — хуже. Это абсолютно нормально.

    Очень сложно увидеть игрока, который ровно проходит весь сезон без каких-либо спадов, или выбрать футболиста, у которого нет каких-либо вопросов по игре.

    Что касается завершения атак, то, думаю, он скорее имел в виду, что плохо завершаем на тренировках — плохо завершаем в игре. Связь есть: если плохо тренируешься, то плохо играешь.

    Что касается прошедшего матча, у меня нет особенных претензий к ребятам по этой игре. Создали много. Пропустили, прозевав контратаку, которая привела к первому мячу. Это единственная грубая оплошность линии обороны.

    В остальном создали много. Нужно забивать, и делать это раньше в таких матчах, чтобы игра раскрывалась и была возможность больше создавать и забивать. Одного мяча для победы не всегда бывает достаточно.

    Достаточно "Ювентусу", но не нам. Всем нужно работать — нападающим забивать больше, защитникам пропускать меньше, тренерскому штабу — помогать и тем и другим, чтобы мы все двигались вперед.

    Игра может складываться по-разному: иногда команда спасается, проигрывая, и все довольны ничьей, иногда теряет очки в конце матча, и все недовольны ничьей. Мы не знаем, как будет складываться матч.

    Сделаем всё для победы, а насколько получится и насколько заслужим эту победу, посмотрим завтра.

    После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершении того или иного турнира.

    Что касается матча с "Ювентусом" и турнирной таблицы, то у соперника хорошее положение после двух стартовых побед, им не так много нужно набрать, чтобы выйти в следующий этап.

    У нас задача сложнее, и для нас этот матч будет очень важным с точки зрения дальнейших перспектив выхода в следующий этап», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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