Семак: Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход, которая очень здорово действует в обороне, контратакует и, самое важное, добивается хорошего результата.

Будем готовиться, чтобы сыграть как можно лучше и заработать очки.

Структурно установка на матч не будет отличаться, но какие-то акценты, которые делает тренерский штаб на том или ином аспекте, будут меняться.

Это тот матч, когда мотивационная составляющая присутствует по умолчанию. Нужно больше смотреть по структуре и говорить на установке по спортивным и игровым аспектам.

Что касается игры "Ювентуса", то это машина по достижению нужного результата на данном этапе.

Команда предельно агрессивно и внимательно играет в обороне, при этом очень здорово контратакует, проводит хорошие атаки, когда это нужно. Всё сейчас выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры.

Что касается выделения каких-либо игроков, то в атаке очень нравится уже давно Мората, в защите душа команды и характер — Бонуччи и Кьеллини.

Что касается Деяна Ловрена, его игры и вообще ситуации, никаких проблем нет. Что касается индивидуальных каких-то качеств или уровня того или иного футболиста, то на протяжении сезона кто-то играет лучше, кто-то — хуже. Это абсолютно нормально.

Очень сложно увидеть игрока, который ровно проходит весь сезон без каких-либо спадов, или выбрать футболиста, у которого нет каких-либо вопросов по игре.

Что касается завершения атак, то, думаю, он скорее имел в виду, что плохо завершаем на тренировках — плохо завершаем в игре. Связь есть: если плохо тренируешься, то плохо играешь.

Что касается прошедшего матча, у меня нет особенных претензий к ребятам по этой игре. Создали много. Пропустили, прозевав контратаку, которая привела к первому мячу. Это единственная грубая оплошность линии обороны.

В остальном создали много. Нужно забивать, и делать это раньше в таких матчах, чтобы игра раскрывалась и была возможность больше создавать и забивать. Одного мяча для победы не всегда бывает достаточно.

Достаточно "Ювентусу", но не нам. Всем нужно работать — нападающим забивать больше, защитникам пропускать меньше, тренерскому штабу — помогать и тем и другим, чтобы мы все двигались вперед.

Игра может складываться по-разному: иногда команда спасается, проигрывая, и все довольны ничьей, иногда теряет очки в конце матча, и все недовольны ничьей. Мы не знаем, как будет складываться матч.

Сделаем всё для победы, а насколько получится и насколько заслужим эту победу, посмотрим завтра.

После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершении того или иного турнира.

Что касается матча с "Ювентусом" и турнирной таблицы, то у соперника хорошее положение после двух стартовых побед, им не так много нужно набрать, чтобы выйти в следующий этап.

У нас задача сложнее, и для нас этот матч будет очень важным с точки зрения дальнейших перспектив выхода в следующий этап», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.