Интер — Шериф: смотреть онлайн трансляцию 19.10.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Интер» занимает 3 место с 1 очком, «Шериф» — 1 место с 6 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Шериф». Коэффициент ставки — 3.13.

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