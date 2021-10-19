ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» провел первый матч при новых владельцах«Ньюкаслу» нужно еще много времени для трофеев «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» Уле Гуннар СульшерСульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
  • 23:43
    • Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 23:50
    • «Марсель» разгромил «Лорьян», Гендузи оформил дубль
  • 22:57
    • СМИ: В «Ахмате» назначено экстренное совещание, Талалаева могут уволить
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»
  • 20:53
    • Гол и пас Кейна помогли «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»
  • 18:43
    • «Бавария» разгромила «Байер», Левандовски и Гнабри забили по два мяча
    Все новости спорта

    «Интеру» до перерыва победы не видать?

    «Интер» — «Шериф». Прогноз, ставка (к. 3.13) на футбол, Лига чемпионов, 19 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Интер Прогнозы на Шериф Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Шериф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 19 Октября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Шериф Шериф
  • Лига чемпионов. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    «Интер» начал групповой турнир Лиги чемпионов неудачно. Все-таки лишь один набранный балл для столь прославленного клуба — однозначный провал.

    Более того, мощная по именам атака итальянцев еще даже не забивала. Домашнее минимальное поражение от «Реала» и сухая ничья с «Шахтером» — вот нехитрый улов миланцев.

    В последнем матче своего чемпионата «Интер» и вовсе проиграл. Причем коллизия в поединке с «Лацио» (3:1) получилась крайне досадной.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В обойме у Симоне Индзаги практически все сильнейшие. Наверняка «Интер» не допустит недооценки чемпиона Молдавии.

    «Шериф»

    Команда Юрия Вернидуба влюбляет в себя Европу. Ну, а кто бы мог предположить, что «Шериф» стартует с двух побед?!

    Последний успех в Мадриде (1:2) стал самым ярким моментом в истории клуба. Однако теперь важно не поймать головокружение от успехов.

  • Полевой тренер «Баварии». Как Мюллер остается жизненно важным для клуба и сборной?
  • При Юлиане Нагельсманне форвард продолжает блистать на поле
  • 16/10/2021

    • «Шериф» в чемпионате Молдавии не имеет себе равных. В последнем матче подопечные Вернидуба легко переиграли «Сфынтул Георге» (4:0).

    В кадровом плане у тираспольского клуба полный порядок. В строю все сильнейшие. Так что, ждем очередной сенсации?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.20, на ничью за 7.80, а на «Шериф» — за 14.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева проводят не лучший отрезок сезона, но наверняка постараются добыть первую победу в турнире.

    «Шериф» наверняка сыграет в привычном стиле, и вполне может побороться за очки.

    Хваленная атака миланцев сейчас выглядит не лучшим образом, а гости неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Ничья в 1 тайме с коэффициентом 3.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ястремская — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джумхур — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гаске — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Черноморец — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Шериф»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. «Интеру» до перерыва победы не видать?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры