«Интер» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» начал групповой турнир Лиги чемпионов неудачно. Все-таки лишь один набранный балл для столь прославленного клуба — однозначный провал.

Более того, мощная по именам атака итальянцев еще даже не забивала. Домашнее минимальное поражение от «Реала» и сухая ничья с «Шахтером» — вот нехитрый улов миланцев.

В последнем матче своего чемпионата «Интер» и вовсе проиграл. Причем коллизия в поединке с «Лацио» (3:1) получилась крайне досадной.

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В обойме у Симоне Индзаги практически все сильнейшие. Наверняка «Интер» не допустит недооценки чемпиона Молдавии.

«Шериф»

Команда Юрия Вернидуба влюбляет в себя Европу. Ну, а кто бы мог предположить, что «Шериф» стартует с двух побед?!

Последний успех в Мадриде (1:2) стал самым ярким моментом в истории клуба. Однако теперь важно не поймать головокружение от успехов.

«Шериф» в чемпионате Молдавии не имеет себе равных. В последнем матче подопечные Вернидуба легко переиграли «Сфынтул Георге» (4:0).

В кадровом плане у тираспольского клуба полный порядок. В строю все сильнейшие. Так что, ждем очередной сенсации?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.20, на ничью за 7.80, а на «Шериф» — за 14.50.

Хозяева проводят не лучший отрезок сезона , но наверняка постараются добыть первую победу в турнире.

«Шериф» наверняка сыграет в привычном стиле, и вполне может побороться за очки.

Хваленная атака миланцев сейчас выглядит не лучшим образом, а гости неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Ничья в 1 тайме с коэффициентом 3.13.