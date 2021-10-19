«Интер»
«Интер» начал групповой турнир Лиги чемпионов неудачно. Все-таки лишь один набранный балл для столь прославленного клуба — однозначный провал.
Более того, мощная по именам атака итальянцев еще даже не забивала. Домашнее минимальное поражение от «Реала» и сухая ничья с «Шахтером» — вот нехитрый улов миланцев.
В последнем матче своего чемпионата «Интер» и вовсе проиграл. Причем коллизия в поединке с «Лацио» (3:1) получилась крайне досадной.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В обойме у Симоне Индзаги практически все сильнейшие. Наверняка «Интер» не допустит недооценки чемпиона Молдавии.
«Шериф»
Команда Юрия Вернидуба влюбляет в себя Европу. Ну, а кто бы мог предположить, что «Шериф» стартует с двух побед?!
Последний успех в Мадриде (1:2) стал самым ярким моментом в истории клуба. Однако теперь важно не поймать головокружение от успехов.
«Шериф» в чемпионате Молдавии не имеет себе равных. В последнем матче подопечные Вернидуба легко переиграли «Сфынтул Георге» (4:0).
В кадровом плане у тираспольского клуба полный порядок. В строю все сильнейшие. Так что, ждем очередной сенсации?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.20, на ничью за 7.80, а на «Шериф» — за 14.50.
«Шериф» наверняка сыграет в привычном стиле, и вполне может побороться за очки.
Хваленная атака миланцев сейчас выглядит не лучшим образом, а гости неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Ничья в 1 тайме с коэффициентом 3.13.