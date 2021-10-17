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    Тренер «Ростова»: Не хочу обсуждать действия судьи, но 2-й гол — ключевой

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал результат матча с «Сочи» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

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    «Сегодня "Сочи" в первом тайме воспользовался нюансами лучше.

    Мы изучали друг друга, готовились, но все решают индивидуальные действия и нюансы в тактике. Это сегодня было основополагающим.

    Ну и, конечно, второй мяч. Знаете, я ни в коем случае не хочу комментировать действия арбитра и трактовки, но этот мяч стал ключевым», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

    Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Кукуляка. На 27-й минуте рефери после просмотра видеоповтора назначил в ворота «Ростова» пенальти за игру рукой в исполнении защитника Максима Осипенко.

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