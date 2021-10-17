СМИ: В «Ахмате» назначено экстренное совещание, Талалаева могут уволить

Президент «Ахмата»назначил экстренное совещание в понедельник, 18 октября.

На совещание приглашен и главный тренер команды Андрей Талалаев. Существует вероятность, что по итогам совещания Талалаев покинет свой пост, сообщает «Чемпионат».

«В понедельник будет не совещание, а собрание команды, которое проведет президент клуба.

Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет. Даудов хочет просто поговорить с командой», — сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров Sport24.

После 11 матчей РПЛ грозненцы идут на 11-м месте в таблице с 12 очками.