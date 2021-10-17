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    СМИ: В «Ахмате» назначено экстренное совещание, Талалаева могут уволить

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    Президент «Ахмата» Магомед Даудов назначил экстренное совещание в понедельник, 18 октября.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    На совещание приглашен и главный тренер команды Андрей Талалаев. Существует вероятность, что по итогам совещания Талалаев покинет свой пост, сообщает «Чемпионат».

    «В понедельник будет не совещание, а собрание команды, которое проведет президент клуба.

    Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет. Даудов хочет просто поговорить с командой», — сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров Sport24.

    После 11 матчей РПЛ грозненцы идут на 11-м месте в таблице с 12 очками.

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