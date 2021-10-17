ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» примет «Валенсию»

    Обзор матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Гранада Кадис Леванте Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Менди спас «Челси» от потери очковВремя покажет, замаскированы ли проблемы «Челси» «Спартак» — «Динамо»Красно-белый камбэк. «Динамо» не сумело воспользоваться осечкой «Зенита» «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» примет «Валенсию»
  • 21:26
    • Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»
  • 20:57
    • «Сочи» удержал домашнюю победу над «Ростовом»
  • 20:57
    • «Динамо» упустило победу над «Спартаком»
  • 20:09
    • Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку
  • 23:58
    • «Реал Сосьедад» в меньшинстве вырвал победу у «Мальорки»
  • 23:54
    • «Лион» дома переиграл «Монако»
  • 23:47
    • Автогол принес «Милану» победу в матче с «Вероной»
    Все новости спорта
    «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»
    С 16 по 18 октября в испанской Примере пройдут матчи девятого тура.

    «Леванте» — «Хетафе» 0:0

    В матче 9-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе».

    Встреча на арене «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Хетафе 0:0
    Леванте: Айтор, Хорхе Мирамон, Шкодран Мустафи, Рубен Везу, Карлос Клерк, Неманья Радоя, Хорхе де Фрутос (Enric Franquesa, 77'), Пабло Мартинес, Гонсало Мелеро (Alejandro Cantero, 58'), Хосе Моралес Луис, Роберто Сольдадо (Даниэль Гомес, 90') Хетафе: Сандро Рамирес (Энес Унал, 64'), Неманья Максимович, Карлос Аленья (Аллан Ньом, 84'), Давид Тимор (Dario Poveda, 77'), Флорентину Луиш, Мауро Арамбарри, Матиас Оливера, Jorge Cuenca, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес (Juan Iglesias, 84'), Давид Сория Предупреждения: Давид Тимор (29'), Хорхе Мирамон (39'), Матиас Оливера (49'), Хосе Моралес Луис (58'), Карлос Клерк (64'), Мауро Арамбарри (68')

    Команды являются аутсайдерами чемпионата и на этот момент остаются единственными, кто до сих пор не одержал ни одной победы в турнире.

    После матча «Леванте» с 5 очками (5 ничьих, 4 поражения) находится на 18-й строчке, «Хетафе» замыкает таблицу Примеры с 2 набранными очками.

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 1:0

    В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Мальоркой» со счетом 1:0.

    Единственный гол был забит на 90-й минуте, когда победу хозяевам точным ударом принес Хулен Лобете.

    Отметим, что в концовке первого тайма с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Мальорка 1:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Андер Гевара (Мартин Субименди, 46'), Порту Кристиан (Игор Субельдия, 90'), Микель Мерино, R.Navarro (Андони Горосабель, 46'), Аднан Янузай (Хулен Лобете, 66'), Александер Исак (Александр Сёрлот, 67') Мальорка: Анхель Родригес (Абдон Пратс, 76'), Амат Ндиайе (Фер Ниньо, 63'), Ли Кан Ин (Хорди Мбула, 86'), Дани Родригес, Иньиго Руис де Галарета (Иддрису Баба, 77'), Родриго Батталья (Сальва Севилья, 62'), Бриан Оливан, Franco Russo, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Маноло Рейна Предупреждения: Айэн Муньос (14'), Luis Garcia (18'), Родриго Батталья (42'), Айэн Муньос (45 + 2'), Порту Кристиан (45 + 3'), Анхель Родригес (45 + 3'), Дани Родригес (85')

    «Реал Сосьедад» обошел в таблице Примеры мадридские «Реал» и «Атлетико» и с 20 баллами возглавляет чемпионат. Отметим, что беспроигрышная серия команды в Ла Лиге достигла 8 матчей.

    «Мальорка» с 11 очками находится на 12-й позиции.

    «Райо Вальекано» — «Эльче»

    17 октября, 15:00 мск

    «Сельта» — «Севилья»

    17 октября, 17:15 мск

    «Вильярреал» — «Осасуна»

    17 октября, 19:30 мск

    «Барселона» — «Валенсия»

    17 октября, 22:00 мск

    «Алавес» — «Бетис»

    18 октября, 20:00 мск

    «Эспаньол» — «Кадис»

    18 октября, 22:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры