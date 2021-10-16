«Манчестер Сити» — «Бернли»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Длинная позиционная атака хозяев завершается взятием ворот — с ударом Фодена из пределов штрафной с огромным трудом справился Поуп, но на добивание первым успел Бернарду Силва.

А на 70-й минуте Кевин Де Брёйне расстрелял ворота «Бёрнли» отличным ударом из пределов штрафной.