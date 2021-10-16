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    «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» на «Этихаде»

    «Манчестер Сити» — «Бернли»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Бернли» со счетом 2:0.

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    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Длинная позиционная атака хозяев завершается взятием ворот — с ударом Фодена из пределов штрафной с огромным трудом справился Поуп, но на добивание первым успел Бернарду Силва.

    А на 70-й минуте Кевин Де Брёйне расстрелял ворота «Бёрнли» отличным ударом из пределов штрафной.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Бёрнли 1:0
    Голы: 1:0 Бернарду Силва (12'), 2:0 Кевин Де Брёйне (71') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Жоау Канселу, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт (Рубен Диаш, 72'), Натан Аке, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Филип Фоден Бёрнли: Крис Вуд, Дуайт Макнил, Максвелл Корне (Эшли Барнс, 57'), Эшли Вествуд, Джек Корк (Йоханн Берг Гудмундссон, 72'), Джош Браунхилл, Эрик Питерс, Джеймс Тарковски, Нэйтан Коллинз, Мэттью Лоутон, Ник Поуп Предупреждение: Эмерик Лапорт (45 + 3')
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