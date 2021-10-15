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    Вест Бромвич — Бирмингем Сити: смотреть онлайн трансляцию 15.10.2021

    Вест Бромвич — Бирмингем Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Вест Бромвич
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Вест Бромвич» — «Бирмингем Сити» в английском Чемпионшипе.

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    В турнирной таблице «Вест Бромвич» занимает 3 место с 22 очками, «Бирмингем Сити» — 17 место с 12 очками.

    Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Бромвич»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вест Бромвич — Бирмингем Сити.

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