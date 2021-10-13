Нефтехимик — Спартак-2 прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Нефтехимик» занимает 6 место с 27 очками, «Спартак-2» — 8 место с 25 очками.
Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Нефтехимик» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Нефтехимик»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Спартак-2» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.
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