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    Нефтехимик — Спартак-2 прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

    Нефтехимик — Спартак-2: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол ФНЛ Нефтехимик Спартак-2 Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 18:00 начнётся прямая трансляция матча «Нефтехимик» — «Спартак-2» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    В турнирной таблице «Нефтехимик» занимает 6 место с 27 очками, «Спартак-2» — 8 место с 25 очками.

    Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Нефтехимик» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Нефтехимик»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Спартак-2» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» — «Спартак-2».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Нефтехимик» и «Спартак-2» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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