«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Спартаком-2» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» пока держится чуть поодаль от зоны стыков. При этом никто и не думает недооценивать интересную команду Кирилла Новикова.

У команды одни из самых надежных тылов в лиге. «Нефтехимик» пропустил только 13 мячей в 16 поединках.

В минувшем туре «Нефтехимик» на выезде поживился тремя очками. Команда оставила ни с чем проблемную «Кубань» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

С молодыми спартаковцами нижнекамцы традиционно играют с переменным успехом. Из пяти последних поединков в активе у команды три победы при двух поражениях.

«Спартак-2»

Евгению Бушманову удалось склепать приличную команду. Молодая спартаковская поросль выбилась в крепкие середняки ФНЛ.

Правда, в минувшем туре «Спартак-2» разочаровал результатом. Команда бушманова дома минимально уступила «Акрону».

Москвичи на текущий момент занимают 8 место в турнирной таблице. Вот только 18 забитых мячей в 16 матчах — явно не самая позитивная атакующая статистика.

Спартаковцы рассчитывают на бомбардирские качества перспективного Владислава Шитова. В активе форварда 5 забитых мячей в нынешнем сезоне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.62, на ничью за 3.92, а на «Спартак-2» — за 5.45.

Хозяева смотрятся мощнее соперника, что и продемонстрируют с самого начала матча.

Молодым спартаковцам с трудом даются голы, да и тягаться с крепким коллективом Новикова им пока не с руки .

Нижнекамцы выглядят сильнее соперника, и явно постараются быстро добиться своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.