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    «Нефтехимик» сразу обуздает молодых спартаковцев?

    «Нефтехимик» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, ФНЛ, 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Спартак-2»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Спартаком-2» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» пока держится чуть поодаль от зоны стыков. При этом никто и не думает недооценивать интересную команду Кирилла Новикова.

    У команды одни из самых надежных тылов в лиге. «Нефтехимик» пропустил только 13 мячей в 16 поединках.

    В минувшем туре «Нефтехимик» на выезде поживился тремя очками. Команда оставила ни с чем проблемную «Кубань» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    С молодыми спартаковцами нижнекамцы традиционно играют с переменным успехом. Из пяти последних поединков в активе у команды три победы при двух поражениях.

    «Спартак-2»

    Евгению Бушманову удалось склепать приличную команду. Молодая спартаковская поросль выбилась в крепкие середняки ФНЛ.

    Правда, в минувшем туре «Спартак-2» разочаровал результатом. Команда бушманова дома минимально уступила «Акрону».

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  • 05/10/2021

    • Москвичи на текущий момент занимают 8 место в турнирной таблице. Вот только 18 забитых мячей в 16 матчах — явно не самая позитивная атакующая статистика.

    Спартаковцы рассчитывают на бомбардирские качества перспективного Владислава Шитова. В активе форварда 5 забитых мячей в нынешнем сезоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.62, на ничью за 3.92, а на «Спартак-2» — за 5.45.

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    Хозяева смотрятся мощнее соперника, что и продемонстрируют с самого начала матча.

    Молодым спартаковцам с трудом даются голы, да и тягаться с крепким коллективом Новикова им пока не с руки.

    Нижнекамцы выглядят сильнее соперника, и явно постараются быстро добиться своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.

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    «Нефтехимик» — «Спартак-2»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» сразу обуздает молодых спартаковцев?
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