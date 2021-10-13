«Тони, что с тобой?». Алаба рассказал, что его впечатлили тренировки Крооса в «Реале»

Защитник мадридского «Реала»признался, что его поразили тренировки немецкого полузащитника

«Вспоминаю, как в первую неделю мы сидели в паровой бане, и Тони зашел туда с мячом для тренировки.

На следующей неделе он там качал пресс. В какой-то момент я спросил у него: "Тони, скажи мне, с тобой все нормально?".

Через неделю я снова зашел в парилку, Тони выполнял там упражнения с гантелями. Я снова спросил: "Тони, что с тобой случилось за последние семь лет?".

На четвертой неделе я пошел в сауну и увидел, как Тони занимается там на велотренажере.

Думаю, такой подход является одной из причин его успешных выступлений в последние годы», — приводит слова Алабы Sport1.de.

Напомним, Алаба перешел в «Реал» перед началом текущего сезона.