Израиль — Молдавия прямая трансляция 12.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Израиль» занимает 3 место с 10 очками, «Молдавия» — 6 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Молдавия» — «Израиль» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Израиль»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Молдавия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

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