Израиль сыграет на своем поле с Молдавией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Израиль — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Израиля

Сборная Израиля в текущем отборочном цикле выступает не слишком уверенно. Израильяне почти потеряли шансы на второе место.

Отставание от заветного 2 места составляет 4 очка. Отыграть его за три тура будет задачей крайне сложной, но не невозможной!

В минувшем туре квалификации сборная Израиля как раз уступила Шотландии (3:2). Обидно, ведь в противном случае израильтяне могли бы иметь куда лучшую диспозицию.

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Несмотря на два поражения в двух последних матчах, Израиль не собирается сдаваться. Дома команда наверняка сыграет с молдаванами первым номером.

Сборная Молдавии

Молдаване замыкают турнирную таблицу своей группы. Причем набрала команда всего один балл при разнице мячей 3:22.

Для сборной Молдавии еще досаднее тот факт, что в турнирной таблице ее опережают даже Фарерские острова. Впрочем, все совершенно справедливо.

Минувший тур Молдавия провела откровенно неудачно. Домашнее поражение от лидера Дании получилось крупным (0:4).

С израильтянами Молдавия исторически играет неудачно. Из пяти очных встреч молдаване разжились лишь двумя ничьими при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.18, на ничью за 7.60, а на Молдавию — за 18.00.

Хозяева еще пытаются вклиниться в борьбу за итоговое второе место .

Оборона молдаван в большинстве матчей напоминает проходной двор.

Оборона гостей быстро рассыплется под натиском мотивированных израильтян. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.