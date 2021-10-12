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    Израиль обеспечит результативный первый тайм?

    Израиль — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Молдавия
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    Манор Соломон
    Израиль сыграет на своем поле с Молдавией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:45 мск. Израиль — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Израиля

    Сборная Израиля в текущем отборочном цикле выступает не слишком уверенно. Израильяне почти потеряли шансы на второе место.

    Отставание от заветного 2 места составляет 4 очка. Отыграть его за три тура будет задачей крайне сложной, но не невозможной!

    В минувшем туре квалификации сборная Израиля как раз уступила Шотландии (3:2). Обидно, ведь в противном случае израильтяне могли бы иметь куда лучшую диспозицию.

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    Несмотря на два поражения в двух последних матчах, Израиль не собирается сдаваться. Дома команда наверняка сыграет с молдаванами первым номером.

    Сборная Молдавии

    Молдаване замыкают турнирную таблицу своей группы. Причем набрала команда всего один балл при разнице мячей 3:22.

    Для сборной Молдавии еще досаднее тот факт, что в турнирной таблице ее опережают даже Фарерские острова. Впрочем, все совершенно справедливо.

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    • Минувший тур Молдавия провела откровенно неудачно. Домашнее поражение от лидера Дании получилось крупным (0:4).

    С израильтянами Молдавия исторически играет неудачно. Из пяти очных встреч молдаване разжились лишь двумя ничьими при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Израиль за 1.18, на ничью за 7.60, а на Молдавию — за 18.00.

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    Хозяева еще пытаются вклиниться в борьбу за итоговое второе место.

    Оборона молдаван в большинстве матчей напоминает проходной двор.

    Оборона гостей быстро рассыплется под натиском мотивированных израильтян. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.

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    Израиль — Молдавия: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Израиль обеспечит результативный первый тайм?
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